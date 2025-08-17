Священник объяснил, как правильно реагировать на сны с умершими людьми
В РПЦ посоветовали не пугаться сновидений с умершими, а обращаться к молитве
Фото: [freepik.com]
Многие люди сталкиваются с тревожными сновидениями, в которых им являются умершие родственники или знакомые, и не знают, как правильно реагировать на такие видения. Священнослужитель РПЦ дал важные духовные рекомендации, если верующие вдруг увидели давно усопшего человека ночью. Их приводит агентство «Кулик».
Первое и главное правило — не поддаваться страху, так как он парализует душу и закрывает путь к правильному духовному реагированию. Вместо паники следует сразу обратиться к молитве за упокой души усопшего.
Сны с умершими имеют особое значение в православной традиции. Они служат напоминанием о необходимости духовной заботы о покойном. Священник отметил, что покойники действительно ощущают наши молитвы и нуждаются в них.
Особое внимание нужно уделить качеству молитвы. По словам священнослужители, молитва должна быть искренней и от всего сердца. Она гораздо ценнее, чем формальное заказное поминание в храме.
Эксперты по христианской антропологии добавляют, что подобные сны часто возникают в периоды особого памятования об усопших — перед годовщинами смерти, в родительские субботы или просто в моменты, когда душа покойного особенно нуждается в молитвенной поддержке.
