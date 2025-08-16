Православным верующим назвали пять могил старцев в России, где происходят чудеса

В православной традиции особое место занимает почитание могил святых старцев, которые, по убеждению верующих, продолжают помогать людям и после смерти. Среди самых известных мест паломничества — несколько захоронений, куда ежедневно приходят сотни людей в надежде на чудо. О них рассказало ИА «ЕЛЬ».

Одним из самых посещаемых мест является могила Блаженной Матроны Московской на Даниловском кладбище в Москве. Верующие уверены, что, если искренне поговорить с ней или попросить о помощи, можно получить поддержку в самых сложных ситуациях. Рядом находится могила Аристоклия Афонского, к которому чаще обращаются с просьбами об исцелении от болезней.

В Курской области паломники посещают могилу матушки Мисаилы. При жизни она славилась мудрыми советами, и сегодня люди верят, что, если мысленно или вслух задать ей вопрос, ответ придет через внутреннее озарение. Многие утверждают, что после такого «разговора» находят неожиданные решения своих проблем.

Не менее известна могила архимандрита Ипполита, которая находится в Северной Осетии. По свидетельствам верующих, там происходят настоящие чудеса. Некоторые видели, как металлический крест на его могиле мироточил. Сюда приходят те, кто хочет избавиться от болезней или пагубной зависимости, в том числе алкогольной.

В Рязанской области находится могила протоиерея Валентина Ястребцева. При жизни он помогал людям находить верный путь, а сейчас верующие обращаются к нему, чтобы избавиться от «внутренних бесов» — страхов, сомнений и искушений.

Эти места продолжают привлекать тысячи паломников, которые ищут не только духовной поддержки, но и надеются на реальную помощь в решении земных проблем. Церковь напоминает, что главное в таких посещениях — искренняя вера и чистота помыслов, а не слепое ожидание чуда.

