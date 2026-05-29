Общественник Иванов объяснил, можно ли женщинам приходить в церковь с макияжем

Представитель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов разъяснил правила посещения храма для женщин, которые пользуются косметикой. В интервью «Ленте.ру» не отметил, что приходить в церковь с макияжем можно, но он обязан быть максимально натуральным и скромным. Чересчур насыщенный грим способен отвлекать прихожан от молитвы и порождать греховные помыслы, пояснил Иванов.

«Церковь не запрещает женщине выглядеть опрятно, ведь мы идем в дом Божий. Однако макияж не должен быть вызывающим. Яркая помада, густо подведенные глаза, тонны тонального крема — это отвлекает от молитвы и саму женщину, и окружающих. Люди могут смотреть не на иконы, а на нее, соблазняться, осуждать — и это уже грех», — сказал он.

Собеседник сформулировал две ключевые рекомендации. Первая: косметику лучше делать практически незаметной, в идеале — вовсе отказаться от нее либо нанести легкий тональный крем и гигиеническую помаду. Вторая: не допускается целовать иконы, крест и руку священника при ярко накрашенных губах — следы помады на святынях расцениваются как неуважение. Перед прикладыванием к образам помаду желательно удалить.

Особые предписания касаются таинств причастия и исповеди. Иванов отметил: в день причастия лучше полностью отказаться от декоративной косметики, особенно от губной помады, так как губы будут соприкасаться с чашей. Перед исповедью также не следует краситься — человек, кающийся в грехах, не должен думать об украшениях.

Ранее священник РПЦ Ланский назвал главные запреты на праздник Троицы.