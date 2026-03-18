Священник объяснил, почему младенцев не причащают на литургии Преждеосвященных Даров

Речь идет о литургии Преждеосвященных Даров, которая служится в период Святой Четыредесятницы по средам и пятницам. Об этом в интервью РИА Новости рассказал клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов.

Для понимания специфики этого богослужения стоит напомнить, что литургия — это главное христианское богослужение, на котором, согласно вере православных, хлеб и вино преосуществляются (чудесным образом становятся) в истинные Тело и Кровь Христовы, или Святые Дары. Именно этими Дарами причащаются верующие. Установлено это Таинство (Евхаристия) было самим Спасителем на Тайной вечере. В обычные дни литургия совершается ежечасно (ежедневно).

Однако великопостное богослужение имеет важную особенность, которую отец Антоний пояснил следующим образом:

«Во время Великого поста по средам и пятницам совершают особое богослужение — литургию преждеосвященных даров, во время которой верующие причащаются Тела и Крови Христовых, освященных прежде — в предшествующее воскресенье. Но к среде или пятнице Святые дары высыхают, их снова смачивают в вине, которое в данном случае не является Кровью Христовой, — и в таком виде дают верующим. Поэтому дети, которые еще не могут есть твердую пищу, не могут на такой литургии причаститься. На обычной же литургии малышам дают только Кровь Христову без самих частиц».

Таким образом, младенцам, чей пищеварительный рефлекс еще не позволяет употреблять твердую пищу, причастие на Преждеосвященной литургии недоступно, тогда как на полной литургии они причащаются исключительно Кровью Христовой.

