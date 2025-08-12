Священник объяснил, почему не стоит верить в «ангельские числа»

Бог говорит с людьми через Священное Писание и церковные таинства, а не через номера машин или время на часах. Об этом сообщает ИА «Кулик» , цитируя протоиерея.

Настоятель храма Святой Троицы в Хохлах протоиерей Андрей Власов прокомментировал популярный тренд — поиск скрытых посланий в повторяющихся цифрах. Многие верят, что комбинации вроде 11:11 или 777 — это знаки от ангелов, но священник называет это суеверием.

Он пояснил, что в православии нет учения о таких знаках. Хотя в Библии некоторые числа действительно имеют символическое значение (например, 7 — полнота творения, 12 — число апостолов), это не имеет ничего общего с современными трактовками случайных цифровых совпадений.

Вместо поиска тайных знаков священник советует сосредоточиться на духовной жизни: молитве, соблюдении заповедей и участии в церковных таинствах. Именно это, а не расшифровка чисел, приближает человека к Богу.

