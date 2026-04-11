Священник объяснил, почему пророчество о конце света не должно пугать верующих

Ежегодно православные христиане с трепетом ждут чуда схождения Благодатного огня. В народе бытует предание: если огонь не появится, это станет сигналом наступления апокалипсиса, информирует «Лента.ру» .

Однако далеко не все понимают истинный смысл этого поверья. Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе разъяснил прихожанам сложный богословский аспект.

Представитель Церкви призвал осторожно относиться к любым пророчествам. Кипшидзе подчеркнул: согласно завету Спасителя, Церковь будет существовать до скончания времен. В Евангелии прямо сказано, что Христос создал «Церковь Свою, и врата ада не одолеют ее». Поэтому священник советует христианам сосредоточиться на личном спасении, а не на расшифровке «знамений». Как напомнил представитель РПЦ, именно Церковь дарована Господом как путь ко спасению.

