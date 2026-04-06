Священник Пархоменко назвал главные ошибки при приготовлении пасхального кулича

Приближается Пасха, один из больших праздников у православных, и многие уже задумались о приготовлении пасхального кулича.

Священник Константин Пархоменко порекомендовал начинать готовить выпечку со Страстного четверга или пятницы. Но не стоит приступать к приготовлению выпечки слишком заранее или посвящать этому чрезмерно много времени. Подготовка к празднику не должна затмевать смысл Страстной недели, в это время нужно посещать храм, думать о вере, об Иисусе Христе и проводить время с семьей.

Священник посоветовал заниматься выпечкой с детьми, ведь для них это имеет особое значение.

Церковь не устанавливает каких-либо правил по форме, начинке или украшению кулича, они могут быть любыми. А вот демонстрация явного богатства нежелательна, куда важнее, чтобы изделие было приготовлено с любовью.

Приобретать куличи за миллионы рублей — недопустимо! Также важное правило: обязательно нужно прийти в храм и освятить кулич, — отметил священник в беседе с изданием «Абзац».

Массовые акции в супермаркетах и окропление выпечки святой водой дома, напомнил священник, не имеют смысла. Нужно отнести куличи в церковь в Великую субботу, освящение проходит с утра до вечера и продолжается всю неделю.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье к Пасхе испекут более 1,5 млн куличей.