Священник перечислил молитвы, помогающие при страхе и отчаянии

В минуты страха, боли и неопределенности человек часто ищет опору, и для верующих ею становится молитва. Священник Георгий Юров рассказал, какие тексты помогают справиться с отчаянием и обрести душевное равновесие. Его слова приводит новостной портал АБН24.

Как отметил священнослужитель, в православии нет строгого списка молитв на каждый случай жизни, однако есть тексты, которые веками поддерживают людей в самых тяжелых обстоятельствах. Одна из главных — 90-й псалом, известный по первым словам «Живый в помощи». Эта молитва учит полностью доверять себя Богу и отгоняет чувство беззащитности.

При внезапном страхе хорошо читать слова «Да воскреснет Бог», отметил Юров. Эта короткая молитва укрепляет дух и напоминает о том, что зло не всесильно.

Если же человека одолевает уныние, священник советует обращаться к молитве Иоанна Златоуста «Господи, не лиши мене небесных Твоих благ». Она помогает не терять надежду даже в самые темные дни.

Особое место занимает молитва Оптинских старцев. По словам батюшки, ее читают утром или в начале любого дела. Она учит мужеству и терпению, особенно когда сталкиваешься с обидой или несправедливостью. Слова этой молитвы помогают принять ситуацию и не озлобиться.

В любых, даже самых страшных обстоятельствах можно читать «Отче наш» — эту молитву знают почти все. Но главное, по словам священника, не столько точность текста, сколько искренность. Даже простое «Господи, помилуй», сказанное от души, способно вернуть внутреннее равновесие.

Важно помнить: молитва — не заклинание, а разговор с Богом. И в этом разговоре нет мелочей. Главное, чтобы сердце не молчало.

