Священник поддержал идею запрета соцсетей для детей, но указал на проблему

Ограничить доступ детей к социальным сетям, как предлагают некоторые депутаты, — идея, на первый взгляд, разумная. Так считает и священник Павел Островский, который в целом поддерживает подобную инициативу, озвученную в Госдуме. Однако он сразу указывает на ее главный, и, возможно, фатальный изъян: простым запретом проблему не решить. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, подростковая потребность в общении, признании и самовыражении никуда не денется. Если заблокировать один цифровой канал, молодежь просто найдет другой — будь то новая платформа, мессенджер или закрытый форум. Запрет без предложения полноценной альтернативы, по сути, превращается в бесполезную игру в «кошки-мышки».

Главное препятствие, как отмечает Островский, лежит не в цифровой, а в реальной плоскости. Куда ребенку пойти, если не в соцсеть? Нужно живое, офлайн-движение, кружки, секции, творческие студии. Но здесь система дает сбой. Как пишут священнику родители, такие занятия часто либо недоступны финансово, либо на них просто нет мест. Таким образом, у семьи может быть желание «оторвать» ребенка от экрана, но не иметь для этого реальных возможностей.

По его мнению, в итоге благое намерение оградить детей от цифровых рисков упирается в хроническую проблему дефицита качественного и доступного досуга. Пока его не решить, любые запреты будут лишь симулировать заботу, не предлагая подросткам ничего взамен, кроме вакуума, который они все равно чем-нибудь заполнят — но уже без нашего участия и понимания.

