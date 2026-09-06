Священник Портнов рассказал, о чем просить Дмитрия Донского: семья, защита государства и еще одна важная сфера

Священник Максим Портнов в комментарии aif.ru рассказал, в каких случаях верующим стоит обращаться за помощью к святому благоверному князю Дмитрию Донскому. По его словам, у святых нет строгой «специализации», однако принято считать, что они особенно помогают в тех сферах, в которых преуспели при земной жизни.

Портнов отметил, что у Дмитрия Донского была большая семья, поэтому ему стоит молиться о сохранении семей и благополучии близких. Кроме того, князь управлял государством и защищал страну, поэтому к нему обращаются также с молитвами о защите государства и православия.

Мощи благоверного князя были обретены во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Их подлинность подтверждена археологическими и антропологическими исследованиями. Ковчег с частицей мощей планируется пронести 6 сентября во время Общемосковского крестного хода.