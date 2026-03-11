Священник посоветовал во время поста играть с детьми в Genshin Impact

В период Великого поста верующим лучше воздержаться от кулинарных излишеств и посвятить освободившееся время более душеполезным занятиям, среди которых могут быть прогулки с семьей или даже видеоигры. Такую рекомендацию озвучил глава миссионерского отдела Песоченской епархии Владислав Береговой, сообщает РИА Новости.

«В пост ты тратишь меньше времени на походы по магазинам — потрать на что-то более полезное. На то, чтобы погулять с женой по парку или по сугробам, побыть с детьми и поиграть в настолки или в Genshin Impact. Почитать Евангелие, в конце концов», — пояснил священнослужитель.

Береговой также добавил, что финансы, которые обычно уходят на дорогие продукты, разумнее направить на благотворительность — помощь бездомным и нуждающимся.

Ранее сообщалось о том, что священник Береговой запретил носить нательный крест как бижутерию.