Священник Постернак назвал возраст ребенка, с которого можно читать Евангелие

Сегодня, 23 апреля, отмечается Всемирный день книг. Среди книг, которые должен прочитать каждый человек, многие эксперты называют Библию и Евангелие. Иерей Андрей Постернак рассказал, с какого возраста можно начинать изучать священные тексты. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, чем раньше родители покажут ребенку Евангелие, тем лучше. Начинать необходимо с адаптированных для детей книг. Чаще всего это красочные издания с картинками и несложным текстом. Развитие и воспитание любого подрастающего человека должно сопровождаться чтением или прослушиванием священной книги.

Священник подчеркнул, что при этом начинать читать ребенку тексты Евангелия надо понемногу, отрывками.

Ранее сообщалось, что продажи Библии в России выросли в полтора раза.