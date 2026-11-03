Подмосковная молодежь сможет принять участие в «Первом кубке нейроконтента»

Подмосковная молодежь в возрасте от 14 лет сможет принять участие в «Первом кубке нейроконтента», в рамках медиахакатона им предстоит создать короткий виральный ролик и продемонстрировать скорость работы, нестандартное мышление и навыки использования инструментов искусственного интеллекта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам нужно будет объединиться в команды и выбрать один из предложенных треков. Так, трек «Новички» подойдет участникам, которые только начинают осваивать нейросети. Трек «Профи» рассчитан на участников с практическим опытом работы с нейросетями. Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку на участие можно на официальном сайте по ссылке.

«Первый кубок нейроконтента» – проект Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.