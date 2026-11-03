В Московской области оцифровали уже более 450 услуг

В Подмосковье оцифровали уже 453 услуги. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, за месяц в цифру перевели две услуги. Это «Техническое заключение о переводе из садового дома в жилой» и услуга для предпринимателей по получению статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности и получении выписки из Реестра субъектов.

Еще два сервиса оптимизировали. Это услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» и услуга по оформлению ежегодной денежной выплаты многодетной семье.

Внедрение цифровых сервисов во все сферы жизни — ключевое направление нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ региона.