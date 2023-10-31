Священник Постернак объяснил опасность заигрываний с нечистью под предлогом Хэллоуина
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По словам священника Андрея Постернака, Хэллоуин не является русским праздником и никоим образом не связан с отечественными традициями. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что при отдельной внешней схожести с российскими традициями никаких глубинных совпадений здесь нет.
По мнению священнослужителя, это всего лишь шутливый карнавальный праздник, языческая традиция, которую когда-то католическая церковь старалась воцерковить.