Священник предложил бороться со сквернословием в Великий пост

Воздержание от нецензурной речи в период Великого поста соответствует давней церковной традиции России. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Православный родительский комитет» священник Вячеслав Клюев.

По словам священника, в дореволюционной практике приходы, семьи, школы и семинарии нередко давали особые обеты — на время поста отказаться от ругани и следить за чистотой речи. Такие обещания фиксировались в церковной литературе под разными названиями. В случае нарушения человек мог добровольно назначить себе епитимью — дополнительное духовное послушание.

Отец Вячеслав отметил, что борьба со сквернословием велась из поколения в поколение, однако в прошлом, по его оценке, эта проблема стояла менее остро. Сегодня, считает он, ненормативная лексика стала распространенной даже среди детей.

Священник подчеркнул, что Великий пост — подходящее время для личной дисциплины и работы над речью. Он призвал верующих поддержать инициативу и стремиться к сохранению культуры слова.

Православные христиане вступили в Великий пост 23 февраля. Он продлится почти 50 дней вместе со Страстной седмицей и завершится празднованием Пасхи 12 апреля.

