Священник приравнял скроллинг ленты к порнозависимости: «Человека практически нужно лечить»

Священник и психолог Константин Пархоменко в беседе с « Абзацем » предупредил, что бесконтрольное листание соцсетей и коротких видео формирует в мозгу зависимость, по механизму идентичную порнографической, алкогольной или наркотической.

По его словам, исследования показали, что у потребителя клипового контента развивается та же точка зависимости, и, чтобы выбраться из этого состояния, человека практически нужно лечить.

Иерей подчеркнул, что самостоятельно преодолеть тягу очень сложно, поэтому важно вводить жесткие ограничения — например, смотреть короткие ролики не больше 10–15 минут в день. Он признался, что и сам иногда включает видео, но строго по интересующим темам и далеко не каждый день. Главное, по его мнению, не давать алгоритмам затянуть себя в бесконечный просмотр, который разрушает личность и ворует время.