Священник раскрыл правду о тайне «четвертого пророчества Фатимы»

Многолетние дискуссии вокруг явлений в португальской Фатиме получили новый виток обсуждения в отечественной религиозной среде. Вопрос о существовании так называемого «четвертого пророчества», которое якобы скрывается в недрах ватиканских архивов, прокомментировал «Новосвяту» священник Сергий Иванов из ярославского храма Рождества Христова.

Священник отметил, что в католической традиции есть лишь три послания, переданные во время явлений Девы Марии в португальской Фатиме в 1917 году. Считалось, что часть из них секретная.

Согласно преданию, Богородица являлась трем детям-пастушкам — Лусии, Жасинте и Франсишку. Лусия, ставшая впоследствии монахиней, утверждала, что получила три пророчества. Два из них были обнародованы в 1941 году, а третье — лишь в 2000-м. Первые послания касались видений ада, окончания Первой мировой войны, предсказания Второй мировой и особой роли России в судьбах мира. Публикация третьей тайны, в которой шла речь о покушении на папу и грядущих испытаниях для Церкви, вызвала острые дискуссии — многие верующие выразили сомнение в том, что Ватикан раскрыл ее содержание полностью.

Эти сомнения в разное время подогревались заявлениями высокопоставленных церковных деятелей, таких как кардинал Коррадо Бальдуччи, допускавших наличие более мрачных прогнозов.

Сергий Иванов подчеркивает, что поиски «четвертой тайны» лишены документального подтверждения и носят скорее психологический характер. В периоды мировой нестабильности люди закономерно ищут опору в мистических знаках и фаталистических сценариях. По мнению священника, даже если допустить гипотетическое существование неких нераскрытых сведений, мотивом для их секретности могло стать исключительно желание избежать массовой смуты и неверных трактовок сложных апокалиптических образов. Православная традиция относится к этим событиям с уважением, но не придает им догматического статуса, рассматривая подобные дискуссии как частные мнения и предположения.

Официальные представители духовенства указывают, что без надежных источников разговоры о скрытых пророчествах лишь усиливают общую тревожность. Вместо расшифровки гипотетических посланий внимание предлагается сосредоточить на проверенных временем ценностях: молитве, внутреннем спокойствии и доверии высшим смыслам. Такой подход позволяет сохранять трезвость ума в информационном потоке, переполненном предсказаниями и домыслами о грядущем.

