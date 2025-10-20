Священник рассказал, как правильно обращаться с вещами умерших и сохранять память

Священники православной церкви разъяснили, как обращаться с личными вещами умерших, чтобы это не навредило живым и сохраняло память усопшего, и дали рекомендации по духовным практикам в период скорби. Об этом сообщает Pronedra .

Вопрос о том, могут ли вещи покойников влиять на живых, часто вызывает беспокойство. Священники отмечают, что личные предметы умершего не представляют опасности и не несут отрицательной энергетики. Протоиерей Дионисий подчеркнул, что материальные вещи не имеют значения для души, и важнее молитвенная память. Он советует отдавать вещи тем, кто будет помнить усопшего.

Иеромонах Евтихий отметил, что если вещи больше не нужны, их правильнее передать на благотворительность. Это желательно делать в течение сорока дней после смерти, когда душа проходит частный суд. Такие действия служат проявлением милосердия и уважения к памяти умершего.

Священники также рекомендуют поддерживать духовные практики в период скорби, включая регулярные исповеди и причастие, которые помогают и усопшему, и его близким.

С точки зрения эзотерики, предметы могут сохранять эмоциональную память владельца, но прямой угрозы от них нет. Людям, которые чувствуют дискомфорт от использования вещей умерших, рекомендуется отказаться от ношения или проводить очищение предметов с помощью трав, соли или воды. Передача любимых вещей другим людям помогает сохранить позитивную память и символизировать поддержку.

Ранее протоиерей заявил, что мужчины совершают преступления из-за женщин.