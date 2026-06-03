450 млн руб. вложат в экологический проект по переработке дымовых выбросов в Подмосковье

В Красногорске появится современное производство по выпуску жидкой двуокиси углерода и продукции на ее основе. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект предусматривает строительство высокотехнологичного комплекса на земельном участке площадью 1,2 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций достигнет 450 млн рублей: из них 100 млн составят собственные средства инвестора, а 350 млн будут привлечены в виде заемного финансирования.

Запуск производства намечен на май 2027 года. Сейчас компания активно ведет проектно‐изыскательские работы. В результате реализации проекта в регионе появится 15 новых рабочих мест.

Компания планирует реализовать комплекс мер по снижению выбросов парниковых газов на объектах АО «Красногорская теплосеть». Кроме того, предприятие будет выпускать импортозамещающую продукцию, востребованную в самых разных отраслях — от пищевой промышленности до агропромышленного комплекса.

Ассортимент будущей продукции будет достаточно широким. На базе углекислоты предприятие наладит выпуск сухого льда, сварочных смесей, специальных газовых смесей для агропромышленного комплекса, составов для систем пожаротушения, пищевых, медицинских и технических газовых смесей. Проектная мощность предприятия составит 17 тыс. тонн продукции в год.

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