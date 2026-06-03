Жители и гости Подмосковья смогут посетить фестиваль «ЭКО.ФЕСТ»

В пятницу, 5 июня, для жителей и гостей Подмосковья проведут экологический праздник «ЭКО.ФЕСТ», он пройдет в рамках регионального проекта #МЫДЕТИМО. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Фестиваль состоится у экоцентра «Яуза» (Юрловский пр., владение 10/4). В рамках мероприятия посетители смогут послушать лекции и встретиться со специалистами отрасли. Так, например, эксперт Рузского регионального оператора расскажет о сортировке отходов. Кроме того, гостей познакомят с техникой и покажут мусоровоз подмосковной компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф». Дети и взрослые смогут подняться в кабину и узнать, как устроена система вывоза раздельно собранного мусора.

Для детей также проведут творческий конкурс, участники которого получат сувениры. Авторы пяти лучших работ будут награждены специальными призами от компании «ЭкоЛайф» и почетными грамотами «ЭкоРазвитие-МО».

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