В Подмосковье планируется открытие производства бытовых газовых котлов по немецкой технологии

В регионе планируют запустить производство настенных бытовых газовых котлов с применением передовых немецких технологических решений. Соглашение о намерениях по реализации этого инвестиционного проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Запуск производства станет серьезным импульсом для укрепления позиций отечественных производителей на рынке отопительного оборудования. Помимо снижения зависимости от импортных поставок, проект принесет еще один важный эффект — появление новых рабочих мест для квалифицированных специалистов.

Ключевая идея проекта — локализация выпуска современного отопительного оборудования непосредственно на территории Подмосковья. После ухода с российского рынка крупного концерна Viessmann компания «Гермес» не только сохранила профильные компетенции, но и продолжила развитие производства и поставок отопительного оборудования. Теперь предприятие готово вывести эту работу на новый уровень.

Промышленная группа «Гермес» уже прочно закрепилась на рынке Московской области: юридическое лицо компании зарегистрировано в Мытищах, где ведется активная работа по поставкам и продажам отопительного оборудования. Часть продукции выпускается на собственном заводе «Гермес‐Липецк». Предприятие специализируется на изготовлении промышленных водогрейных и паровых котлов разной мощности. География поставок охватывает не только регионы России, но и страны СНГ, в том числе Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению, Молдову и Узбекистан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.