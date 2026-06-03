«Шумно, пошло и невнятно»: почему жена Евгения Петросяна раскритиковала постановку «Три сестры. Долой уныние»?

Татьяна Брухунова, супруга известного юмориста Евгения Петросяна, посетила драматический спектакль «Три сестры. Долой уныние» в Театре на Таганке. Постановка по произведению Антона Павловича Чехова, которую представил сын Игоря Золотовицкого Александр, ей категорически не понравилась, пишет The Voice. Премьера состоялась 7 апреля 2026 годА.

Брухунова назвала спектакль «шумным, пошлым и невнятным». Она опубликовала программку и даже сняла финальные секунды, но сама постановка вызвала у нее только разочарование.

«Ну и шуму наделала новая работа Саши Золотовицкого. Три часа насмарку… шумно, пошло, невнятно… Увы!» — отметила Татьяна.

Напомним, Брухунова стала женой Евгения Петросяна в 2019 году. У пары двое детей: шестилетний Ваган и двухлетняя Матильда. Сама Брухунова признавалась, что хочет стать мамой в третий раз.

Петросян, по ее словам, любит проводить время с детьми, но не готов оставаться с ними надолго. Однако это не мешает паре воспитывать наследников и следить за культурной жизнью столицы.

Ранее Александр Золотовицкий признался, что боялся блата при поступлении в Школу-студию МХАТ.