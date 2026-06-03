В Волоколамске проведут второй велозаезд серии Gran Fondo

В воскресенье, 7 июня, на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе организуют второй старт нового сезона серии Gran Fondo Russia. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Для участников подготовят дистанции 30, 60 и 100 км. Им нужно будет иметь при себе исправный велосипед, шлем, медицинскую справку, подписанный дисклеймер (согласие родителей для несовершеннолетних) для спортсменов младше 18 лет. Для участия в гонках нужна будет спортивная страховка.

В общей сложности в новом сезоне в регионе проведут пять стартов серии, следующие примут Можайск (деревня Бородино, 14 июня), Серпухов (23 августа) и Руза (20 сентября). По итогам этапов среди участников заездов в формате «гонка» на дистанциях 100 и 60 км в категориях «Абсолют мужчины» и «Абсолют женщины» будет разыгран главный трофей серии — Кубок Gran Fondo Московской области.

Отметим, что соревнования проведут в рамках государственной программы «Спорт России».

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* Возрастное ограничение 6+