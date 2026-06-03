«Как бы ты себя чувствовала на месте Анны?»: поклонники Энрике Иглесиаса в ярости после видео с его поцелуем

Известный испанский певец Энрике Иглесиас решил поделиться архивным видео, и прогадал. Ролик, на котором он запечатлен в момент страстного поцелуя с неизвестной фанаткой, буквально взорвал интернет, пишет Super.

Фото: [ скриншот видео ]

Вместо привычных восторженных комментариев поклонники обрушились на артиста с критикой. «Как бы ты себя чувствовала на месте Анны?», «Твоей жене, наверное, очень приятно это видеть», — писали разгневанные пользователи.

Сам инцидент произошел несколько лет назад, в 2022 году. Во время одного из концертов фанатка неожиданно выбежала на сцену и, не дожидаясь реакции охраны, буквально повисла на певце. Кадры, которые теперь облетели весь мир, запечатлели, как Энрике не только не отстраняется, но и сам отвечает на поцелуй.

Особенно остро отреагировали на видео поклонники Анны Курниковой — бывшей звезды тенниса и супруги Энрике. Пара считается одной из самых закрытых и стабильных в мире шоу-бизнеса. Они вместе уже много лет, воспитывают троих детей и крайне редко дают повод для сплетен.

Ранее сообщалось, что группу «Дискотека Авария» раскритиковали за реакцию на пьяного фаната, выбежавшего на сцену.