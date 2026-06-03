Брусчатку демонтируют, остановку добавят, обочины укрепят: как в Ивантеевке преображают улицу Толмачева

По словам Ушаковой, она сама каждое утро ездит по этой дороге на работу и прекрасно помнит, какой та была еще совсем недавно. После зимы, рассказала она, вид был удручающим: не дорога, а настоящая полоса препятствий — глубокие ямы, выбоины, провалы.

«Сейчас ежедневно вижу, как улица буквально преображается на глазах. Работы идут полным ходом, и это не какой‑то косметический ремонт, а настоящая масштабная реконструкция — то, что нужно этой дороге», — отметила Нина Ушакова.

Однозначно, подчеркнула уполномоченный, ямочный ремонт здесь бы не спас ситуацию — настолько все было запущено. Пешеходам, по ее информации, приходилось лавировать между неровностями даже на пешеходных переходах, мамам с колясками — искать объездные пути, а водителям — быть начеку каждую секунду.

Как сообщается, дорожное полотно на улице Толмачева уже обновили. Старый бортовой камень, по информации Ушаковой, заменят на новый, а брусчатку полностью демонтируют и заасфальтируют — скоро появится единое покрытие без стыков и неровностей. Также, добавила она, обновят покрытие на тротуарах и парковках, нанесут четкую разметку, установят ограждения и укрепят обочины — больше никаких размытых краев после дождя. Кроме того, уточнила уполномоченный, заменят автобусные павильоны на современные, а по просьбе жителей установят еще одну остановку.

«Завершить весь комплекс работ специалисты планируют до конца июня. Совсем скоро улица Толмачева станет удобной и безопасной для всех: водителей, пешеходов, мам с колясками, школьников и людей пожилого возраста», — отметила уполномоченный главы Городского округа Пушкинский Нина Ушакова.

Нина Ушакова отметила, что это только начало. В 2026 году в округе, по ее информации, приведут в порядок 11 участков дорог в Пушкино, Ивантеевке, Софрино, Черкизове и Красноармейске. Общая протяженность обновленных трасс, уточнила она, составит 6,44 километра, а площадь нового покрытия достигнет почти 76 тысяч квадратных метров.

Приятно осознавать, подчеркнула уполномоченный, что муниципалитет преображается, а просьбы людей не остаются без внимания. Такой подход, добавила она, для Городского округа Пушкинский уже давно стал нормой, когда развитие идет не «для галочки», а капитально и надолго.