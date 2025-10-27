Священник разъяснил смысл библейского выражения «страх Божий» для верующих

Диакон Игорь Цуканов разъяснил значение библейского понятия «страх Божий». По его словам, этот страх представляет собой полезное чувство, которое человек может развивать подобно любви к Богу, воспринимая его как лично значимое. Об этом сообщает Regions .

Священнослужитель отметил, что страх Божий отличается от привычного человеческого страха, который связан с ощущением уязвимости и незащищенности. Такой обычный страх, по мнению диакона, впервые испытал Адам, осознав свою наготу и удаление от Бога.

Страх Божий, в отличие от житейского, является благоговейным и основан на осознании собственного несовершенства перед Творцом. Грешник боится не наказания или гнева Бога, а возможности огорчить Его. Диакон подчеркнул, что библейские выражения о гневе Божием — это иносказание, используемое для объяснения отношения Бога к человеческому греху. Настоящий Бог не гневается по-человечески, а учит и наставляет.

