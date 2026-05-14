Священник РПЦ раскрыл тайну празднования Пасхи в течение 40 дней

Символика сорокадневного периода

Многие верующие задаются вопросом, почему приветствие «Христос Воскресе!» остается актуальным в течение долгого времени после завершения торжественной ночи. Управляющий делами канцелярии Синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган пояснил, что этот срок установлен в память о времени, которое воскресший Спаситель провел на земле. В течение 40 дней Христос являлся своим последователям и вел с ними беседы.

Укрепление в вере и связь с традициями

В данный период церковные службы посвящены воспоминаниям об апостоле Фоме, женах-мироносицах и других учениках. По словам священника, эти события призваны утвердить прихожан в мысли о том, что физическая смерть является не финалом, а переходом к вечному существованию. Отец Серафим также отметил, что именно к этим новозаветным событиям восходит обычай поминать усопших на 3, 9 и 40 дни. Он напомнил, что Спаситель воскрес на 3 день, через 8 дней развеял сомнения Фомы, а на 40 день совершил Вознесение.