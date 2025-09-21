Священник РПЦ разъяснил, влияет ли кремация на загробную жизнь

Вопрос о влиянии кремации на загробную жизнь становится все более актуальным среди православных верующих, сообщил телеканал «Царьград». Священник РПЦ разъяснил, что метод упокоения тела не определяет состояние души после смерти.

Традиционно в православии предпочтение отдается погребению в землю, поскольку тело воспринимается как храм Божий и сравнивается с зерном, возвращающимся в почву.

Однако кремация не является отвергнутым способом упокоения, особенно в условиях мегаполисов или при трагических обстоятельствах. Священнослужитель отметил, что церковь не осуждает этот метод, но рекомендует проводить заупокойные службы до кремации.

«Важно помнить, что основное внимание следует уделять духовной составляющей, а не только физической оболочке», — отметил он.

Особое внимание, по словам представителя РПЦ, стоит уделять духовной поддержке души через молитвы близких в первые 40 дней после смерти — когда душа продолжает свой путь и сталкивается с испытаниями в загробной жизни.

Верующим богослов порекомендовал регулярно исповедоваться и причащаться при жизни, чтобы укрепить связь с Господом и подготовиться к переходу в иной мир.

Ранее религиовед Андрей Лебедев объяснил духовное значение крестов, установленных вдоль дорого.