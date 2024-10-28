Священник Савастьянов пояснил, почему христиане не должны праздновать Хэллоуин

31 октября, в канун Дня всех святых, отмечается Хэллоуин. Многие жители нашей страны присоединяются к празднованию, наряжаясь в костюмы нечисти или киногероев. Иерей Илия Савастьянов рассказал, каким образом реагировать верующим, если коллеги решили отпраздновать Хэллоуин прямо на рабочем месте. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, реагировать на такое можно двумя способами: либо решительно заявить о своем протесте, либо спокойно проигнорировать. Тем не менее в целом христиане ни в коем случае не должны праздновать Хэллоуин, поскольку никакое прикосновение к нечистой силе не проходит бесследно для человека.

Священник добавил, что следует знать о нехристианской направленности Хэллоуина. В качестве альтернативы можно использовать совместное участие в квизах, квестах или просто дружеские посиделки.

Ранее сообщалось, что в Госдуме собрались переименовать Хэллоуин в «Ночь таинственных историй».