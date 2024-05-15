Священник Савченко назвал молитву, которая может отдалить человека от Бога

По словам священника Николая Савченко, во время молитвы православным необходимо проникнуться смирением перед Богом и не просить у него ничего корыстного, вроде материальных благ или карьерного успеха. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что стремление «вымолить» у Господа побольше денег и славы нарушит ключевой принцип молитвы, а также может и вовсе отдалить человека от Бога. Кроме того, к молитве нельзя относиться как к общению с другом на равных, или как разговору с родителями или высокопоставленным начальником.

По мнению священнослужителя, разговор человека с Богом должен быть проникнутым смирением, то есть осознанием нашей огромной разницы. Также обращение не должно быть корыстным в стиле «дай мне то, дай мне это», поскольку такое может отдалить человека от Господа.

Он подчеркнул, что человек также может молиться и за своих близких, тем не менее он не должен просить дать его родственнику или другу побольше финансов и карьерных достижений. Подобные просьбы тоже могут навредить человеку, поэтому следует просить для них духовных благ.