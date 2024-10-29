Священник Савченко назвал причины нежелательности празднования Хэллоуина христианами

На Западе в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают Хэллоуин. По словам священника Николая Савченко, христианам не стоит отмечать Хэллоуин, так как данный праздник имеет антихристианские корни, а участие в нем способно нанести вред душе человека. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что название этого праздника – Halloween – означает «Здравствуй, ведьма», то есть накануне Дня всех святых нечистая сила пытается оказывать сопротивление. Подобный народный обычай имеет сильное антихристианское содержание. Таким образом, негативное отношение православной церкви к Хэллоуину не имеет национального характера, поскольку он имеет явные антихристианские и оккультные корни.

По мнению священнослужителя, ключевым мотивом Хэллоуина является соучастие в «черных» событиях, и это именно то, что определенно осуждается церковью, как заигрывание с нечистой силой, что в итоге оказывает отрицательное влияние на человеческую душу. Так, при сближении со злыми силами во время Хэллоуина человек сам подпускает их к себе, в связи с чем они могут сильнее и «изобретательнее» ему навредить.

Ранее также священник Савастьянов пояснил, почему христиане не должны праздновать Хэллоуин.