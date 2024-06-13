Священник Савченко перечислил запрещенные действия для православных в Интернете

Православный христианин при пользовании Интернетом и соцсетями должен соблюдать те же нормы и заповеди, что и в реальной жизни. По словам священника Николая Савченко, верующим на просторах Сети не стоит скрывать свою личность, так как анонимность может говорить о наличии «недостойных» помыслов. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что в общении во Всемирной паутине необходимо придерживаться тех же самых морально-нравственных норм и заповедей, которым мы должны следовать и в нашей общественной повседневной жизни.

По мнению священнослужителя, ключевым для христианина в Интернете является соблюдение всех главных нравственных норм и заповедей, сохранение честности и открытости и «некоторое смирение». Кроме того, публичность в плане выкладывания фото и видео в Сети не возбраняется церковью.