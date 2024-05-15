Священник Савченко пояснил, действует ли молитва за некрещеных и неверующих близких

В современной России проживают представители самых разных традиций и мировоззрений. Священник Николай Савченко рассказал, можно ли молиться за здравие или за упокой близких, которые не были крещены или являются атеистами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, церковь является собранием верующих и крещеных православных, в связи с этим в ней нельзя поминать людей, не принимавших крещение. Однако это не означает, что христианам запрещено молиться за таких людей.

Священник уточнил, что молитва за неверующего человека вовсе не означает, что Бог ему не помогает. Господь все видит и все знает. Поэтому мы его просим и за живых, и за усопших.

По его мнению, пробовать молиться за них надо в любом случае.