Священник Савченко пояснил, можно ли приходить в храм со своими свечами

В храмы запрещают приходить со своими свечами в связи с особенностями современной эпохи. По словам священника Николая Савченко, раньше прихожане сами изготавливали свечи и жертвовали их храмам, а в наше время самым простым и действенным способом поддержать церковь станет покупка свечей в лавке, тем не менее запрет на свои свечи не имеет строгий характер. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что раньше, в старые времена, довольно долгое время у жителей нашей страны, прежде всего в деревнях, вообще не имелось денег, на которые они могли бы покупать свечи, — крестьяне жили в основном натуральным хозяйством и обменом. Поэтому и в храм они несли свечи, изготовленные собственными руками.

По мнению священнослужителя, на сегодняшний день большая часть прихожан маловероятно сможет пожертвовать церкви свечи, та как их ручным изготовлением мало кто занимается.