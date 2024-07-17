Священник Савченко пояснил, почему кремация усопших не является грехом в православии

Православному верующему не стоит завещать кремировать свое тело, так как подобным образом он уничижает христианскую погребальную традицию и пренебрежительно относится к своему мертвому телу, по аналогии с тем, как еще живой человек предается греху и разрушает себя алкоголем и наркотиками. По словам священника Николая Савченко, при этом греховность кремации не столь значительна, и современная церковь, несмотря на то что и старается убедить людей придерживаться традиционного способа погребения в земле, все же отпевает кремированных и не осуждает их. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что традиционным христианским методом погребения является предание тела земле, а сожжение усопшего является своего рода языческой практикой, присутствующей в различных религиозных традициях от индуизма до древнерусских верований. А в христианстве умерший должен иметь могилу, в которой он будет дожидаться всеобщего воскресения. Однако если человек сгорел на пожаре или утонул в море, его душа от этого никак не уничижается.

По мнению священнослужителя, возникшая в начале прошлого века кремация вызвала в христианской церкви неодобрение, вплоть до того, что кремированных нельзя отпевать в церкви. Однако в середине прошедшего века она была редкостью и являлась, скорее, вызовом христианизированному обществу. Тем не менее в настоящее время православная церковь достаточно лояльно относится к кремации, во всяком случае священнослужители не отказывают кремированным в отпевании.

Он уточнил, что греховность кремации заключается в пренебрежении к собственному телу, являющегося творением Господа. При этом уничтожение телесной оболочки не помешает всемогущему Богу восстановить ее во время всеобщего воскресения, тем не менее самим людям все равно следует относится к ней с должным почтением «как к единственному и неповторимому дару от Господа».