Священник Савченко пояснил, почему верующим следует воздержаться от гаданий и предсказаний

В нашей стране достаточно большой популярностью пользуются разные гадательные практики: от «прочтения» звездной карты и зодиакальных знаков до гадания на картах Таро. И часто такими вещами занимаются люди, считающие себя православными, не особо задумываясь о совместимости гаданий и христианской веры. По словам священника Николая Савченко, все гадательные практики являются грехом и лукавством. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что гадание предполагает возможность знания о тех событиях, которые произойдут, то есть в данном случае это можно расценить как предопределение, однако в православной вере предопределения не существует.

По мнению священнослужителя, что в православной традиции люди считаются свободными существами, которые сами определяют свое будущее. Таким образом, только Богу известно, что произойдет дальше, а человеку недоступно.

Он отметил, что гадания в основном направлены на события, являющиеся итогом человеческого выбора, а не чистой случайности. Жизнь человека нельзя воспринимать как цепь предопределенных событий. Бог может в очень исключительных случаях открывать будущее. Когда сбываются предсказания, то бесы лукавые стараются отвратить нас от Бога. Это является грехом.