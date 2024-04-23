Священник Савченко рассказал, что запрещается делать в пасхальную ночь
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В первое воскресенье мая православные граждане РФ отметят Пасху, праздник светлого Христова Воскресения, знаменующий окончание Великого поста. Миллионы верующих по всей стране примут участие в пасхальных службах и крестных ходах. Священник Николай Савченко рассказал, что нельзя делать в пасхальную ночь ни в коем случае. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, запрещено злоупотреблять алкогольными напитками, то есть праздник не должен становиться возлиянием.
Священнослужитель добавил, что также верующим следует проявить сдержанность и при разговении. Не следует объедаться, прежде всего тем, кто соблюдал пост и даже голодал в дни Великих пятницы или субботы.
По его мнению, ни в коем случае нельзя разговляться до того, как пропели «Христос Воскресе», то есть того, как крестный ход завершился.