Священник Савченко рассказал, что запрещается делать в пасхальную ночь

В первое воскресенье мая православные граждане РФ отметят Пасху, праздник светлого Христова Воскресения, знаменующий окончание Великого поста. Миллионы верующих по всей стране примут участие в пасхальных службах и крестных ходах. Священник Николай Савченко рассказал, что нельзя делать в пасхальную ночь ни в коем случае. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, запрещено злоупотреблять алкогольными напитками, то есть праздник не должен становиться возлиянием.

Священнослужитель добавил, что также верующим следует проявить сдержанность и при разговении. Не следует объедаться, прежде всего тем, кто соблюдал пост и даже голодал в дни Великих пятницы или субботы.

По его мнению, ни в коем случае нельзя разговляться до того, как пропели «Христос Воскресе», то есть того, как крестный ход завершился.