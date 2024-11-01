Священник Савченко считает, что занятия йогой противоречат христианским традициям

По словам священнослужителя Николая Савченко, принципы восточной философии, лежащие в основе йоги, противоречат христианскому богословию, и потому отношение к данной практике в православии неодобрительное. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что йога — это не молитва. Это всего лишь практика расслабления, основанная на восточных философских принципах ухода в небытие или управления какой-то своей энергией. Таким образом, это своего рода некий самообман человека о том, что он может сам собой, без Божьей помощи, достичь каких-то больших успехов.

По мнению священника, в традиционном буддизме понятие Бога-творца вообще отсутствует, а все духовные практики, включая йогу и медитацию, направлены на достижение состояния Нирваны, то есть на выход из Сансары, круга перерождений. Они расходятся с ключевыми положениями христианства.

Он подчеркнул, что, таким образом, заниматься йогой как духовно-физической практикой христианам не нужно, однако просто повторять физические упражнения, не следуя принципам восточных религий и не вкладывая в это духовных смыслов, вполне допустимо.

Ранее он назвал категории людей, которым нельзя работать в церкви.