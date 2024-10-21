Священнослужитель Савченко назвал категории людей, которым нельзя работать в церкви

В жизни каждого человека наступает момент, когда он задумывается о смысле своего существования. И часто такой поиск смысла приводит к выбору пути служения Богу. Священнослужитель Николай Савченко рассказал, каким образом мирской человек, привыкший к земным заботам и удовольствиям, может стать священником. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, человек, решивший стать священнослужителем, должен был быть женат одним браком. Если человек был разведен и потом женат второй раз по паспорту, то его не возьмут в священнослужители. При этом один брак должен быть и у супруги священника.

Священнослужитель отметил, что священником не может быть человек, отрекавшийся от веры в Бога, «переходил» на иную веру или «раскрещивался». Так, ранее войти в церковный круг не имели права те, кто побывал в коммунистической партии. Кроме того, повинные в смертных грехах никогда не могли быть служителями церкви. Также священники не имеют права носить или иметь оружие, охотиться или даже просто заниматься спортивной стрельбой, и, если священник изменяет жене, он перестает быть священником, а если жена изменяет ему, их обязаны развести, и он может продолжать служение.

Ранее он заявил, что православным не следует увлекаться поиском признаков скорого конца света.