Священник Савченко считает недопустимым применение нейросетей в церкви

На Западе наблюдается новая тенденция: религиозные организации активно изучают возможности искусственного интеллекта (ИИ) для привлечения молодого поколения к вере. По словам священнослужителя Николая Савченко, следует помнить о существовании сфер, где человек не может и не будет заменен машиной никогда. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что нейросеть все же является машиной. При этом еще существует много сфер, куда искусственный интеллект не должен допускаться. Так, в древности не было никакой музыки в храмах, это было допущено позже католической церковью.

По мнению священнослужителя, человек должен воспевать хвалу Богу, в этом случае музыка не составляет, не обогащает человека, а только может направить его в эмоциональную сферу.

Ранее он также заявил, что занятия йогой противоречат христианским традициям.