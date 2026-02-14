Священник шокирован: американская молодежь бросила гаджеты ради православных храмов

Пандемия коронавируса и последовавший за ней локдаун неожиданно стали причиной всплеска интереса к православию среди жителей США, в особенности среди молодежи. Об этом в интервью РИА Новости сообщил протоиерей Андрей Соммер, клирик Синодального Знаменского собора в Нью-Йорке, представляющий Русскую Православную Церковь Заграницей (РПЦЗ).

Священнослужитель отметил, что вынужденная изоляция подтолкнула многих американцев к духовным поискам. В тот период люди активно обращались к интернету для просмотра богослужений, что стало отправной точкой для многих. По словам отца Андрея, чувство одиночества и время размышлений заставили людей искать ответы на вопросы о смысле жизни и своем предназначении, открывая для себя различные духовные традиции.

Особенно заметные изменения произошли среди молодежи. Как подчеркнул протоиерей, за последние несколько лет именно молодые люди, относящиеся к поколению Z, стали ходить в церковь в два раза чаще. Он добавил, что к 2025 году эта возрастная группа превратилась в самых постоянных прихожан.

Статистика приходов также подтверждает эту тенденцию. В Синодальном соборе РПЦЗ только в годы, последовавшие за пандемией, обряд крещения прошли десятки человек. Кроме того, общее число приходов Русской Православной Церкви Заграницей по всему миру, преимущественно сосредоточенных в США, сегодня составляет около 540–550, причем этот показатель значительно вырос в последнее время.

