Священник сказал, что нужно сделать 8 июля, чтобы в семье воцарился мир и благополучие детей

В День семьи, любви и верности верующим стоит прийти на литургию, исповедоваться и причаститься. Об этом РИА Новости рассказал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Праздник отмечается 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, и по традиции сопровождается Всероссийским парадом семьи, который в этом году пройдет в 200 городах при поддержке Администрации президента и по благословению патриарха Кирилла.

Священник посоветовал в этот день попросить святых Петра и Февронию о мире в семьях, добрых нравах и благополучии детей, особенно в их будущей семейной жизни. По его словам, для будущего семейного счастья детей важно, чтобы они понимали главную роль Бога в своей жизни. Он добавил, что земные родители не могут дать ребенку того, что дает только сам Творец — встречу с любимым человеком, счастье и вечную жизнь, поэтому нужно, чтобы дети умели обращаться к Нему.