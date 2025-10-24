Священник Смирнов объяснил, как верующие могут избежать Божьего Суда

Верующие, живущие в согласии с Богом и следуя Его воле, могут избежать Божьего Суда, поскольку Суд определяется ежедневными поступками, мыслями и внутренними оценками человека, сообщил священник Димитрий Смирнов в интервью дзен-каналу «Смотри в себя», передает Царьград .

По словам Смирнова, Божий Суд — это не отдельное событие, а процесс всей жизни человека. Верующий, который сохраняет верность Богу и проявляет добрые дела, уже находится в единстве с Христом и не предстает перед Судом в привычном понимании.

Священник отметил, что Иисус не является судьей, который осуждает, а пришел, чтобы спасти людей. Каждый человек оценивает себя через свои слова, поступки, чувства и мысли. Эти внутренние оценки формируют дальнейшую судьбу.

Таким образом, для верующего, который живет в согласии с Божьими заповедями, Суд просто не наступает. Главное — искренняя вера, соблюдение моральных принципов и забота о ближних.

Ранее священник развеял миф о связи души усопших с зеркалами в доме.