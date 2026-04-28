Священник сравнил веру в астрологов с «Пиковой дамой» и предупредил о роковой ошибке

Иерей Александр Ермолин, возглавляющий миссионерский отдел Казанской епархии, в беседе с « Татар-информ » предостерег верующих от увлечения оккультными практиками и напомнил, что христианская традиция учит предельной осторожности в распознавании «знаков свыше». По его словам, духовная жизнь требует трезвости: лучше отвергнуть десять подлинных чудес, чем принять одно ложное, продиктованное суеверием или темными силами.

Священнослужитель подчеркнул, что даже канонизированные Церковью праведники не спешили доверять собственным видениям. В качестве примера он привел историю обретения Казанской иконы Божией Матери: девочка Матрона, которой во сне явилась Богородица и указала местонахождение святыни, долго колебалась, прежде чем рассказать о случившемся и начать поиски. Сегодня же, отметил иерей, грань между верой и суеверием в массовом сознании практически стерта: многие люди не принимают решений без астрологов и тарологов, а снам и гороскопам доверяют больше, чем голосу совести.

Особое внимание представитель духовенства уделил отношению православия к сновидениям. Церковь рассматривает их не как пророческий канал, а как результат работы подсознания, отражение переживаний, либо как возможное воздействие злых сил. Лишь в исключительных случаях, когда человек достиг высокой степени святости, сон может стать проводником Божественного откровения. Вера в «вещие» сны, по его словам, уходит корнями в античные языческие культы и расценивается как грех. Священник напомнил сюжет пушкинской «Пиковой дамы»: Германн, доверившись подсказкам потусторонних сил, сперва получает верные «советы», но в итоге лишается всего. По мнению Ермолина, это точная иллюстрация того, как лукавый может завоевывать доверие, чтобы в решающий момент толкнуть человека к гибели.

В заключение иерей подчеркнул, что с точки зрения веры в мире не бывает случайных совпадений. Даже такие события, как опоздание на самолет, который впоследствии потерпит крушение, следует воспринимать как действие Промысла Божия. Каждая встреча и каждый поворот судьбы, по его убеждению, имеют глубокий смысл, поскольку Господь посылает человеку именно тех людей и именно те обстоятельства, которые необходимы для его спасения.