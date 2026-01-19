Священник узнал из СМИ: почему в Красноярске продержали народ на холоде в ночь на Крещение

По информации издания, мэрия анонсировала начало купаний в 23:00, однако фактически люди провели на холоде лишний час. Как выяснилось, священнослужителя, отца Романа, который должен был освящать центральную купель, просто не предупредили о планах начать раньше традиционного времени. Представитель Красноярской епархии рассказал, что батюшка случайно узнал о времени из объявления по радио или телевидению. В результате многие горожане, не выдержав 40-градусного мороза, были вынуждены разворачиваться и уходить, так и не совершив омовение. Другие пытались отогреться в автомобилях. Администрация города, комментируя ситуацию, заявила, что для помощи людям были вовремя, к 23:00, направлены специальные автобусы. Однако, как признались находившиеся в очереди, они ничего не знали о таком транспорте и возможностях обогрева. Этот инцидент вызвал резонанс и вопросы о координации действий городских властей и религиозных организаций во время массовых мероприятий.