Священник Волков призвал не заменять храм мытьем окон

В преддверии Пасхи в народе принято наводить порядок в доме, и Чистый четверг традиционно считается днем генеральной уборки. Однако, как пояснил священник Александр Волков, руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, эти бытовые хлопоты не имеют никакого отношения к церковным канонам и не должны заменять собой главное — участие в богослужении.

Священник напомнил, что в церковном календаре четверг Страстной недели называется Великим и является одним из самых важных дней в году. В этот день верующие вспоминают установление Евхаристии — таинства причастия, которое является центральным событием церковной жизни. По словам отца Александра, смысл этого дня — в совместной молитве и причащении, когда хлеб и вино становятся для верующих Телом и Кровью Христовыми, объединяя их в единую общину.

Именно поэтому в Великий четверг каждому православному христианину следует прийти в храм, исповедаться и причаститься. Это, по мнению священника, единственное по-настоящему важное событие данного дня.

Что касается народных обычаев — мытья окон, уборки и прочих хозяйственных дел, — они, как подчеркнул отец Александр, совершенно ничтожны с точки зрения церковной жизни и не имеют к ней никакого отношения. Хорошо, если человек успеет и в храм сходить, и дома порядок навести. Но если он весь день проведет за мытьем окон вместо того, чтобы прийти на богослужение, это никак не соотносится с правильным отношением к церковным таинствам.

Таким образом, главное в Великий четверг — не наведение внешнего лоска, а очищение души через исповедь и причастие.