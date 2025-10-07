В Подмосковье предложили свой символ для общероссийской купюры

Фото: [ Парк культуры и отдыха «Городок» в Рузе. Лето/Медиасток.рф ]

Жители подмосковной Рузы включились в общероссийское обсуждение дизайна новой 500-рублевой купюры, предложив изобразить на ней местную сторожевую башню из парка «Городок». Об этом пишет издание REGIONS.

Инициатива возникла в период онлайн-голосования на сайте Центробанка, которое продлится до 14 октября и определит символы для банкноты, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу.

Ружане активно продвигают в соцсетях образ воссозданной сторожевой башни, стоящей на месте древнего Рузского кремля — крепости XVII века с шестью деревянными башнями, уничтоженной пожаром 1619 года. Современная башня стала узнаваемым символом города, хотя от оригинального кремля сохранились лишь земляные валы.

Полагают, что размещение местной достопримечательности на национальной валюте способно многократно увеличить туристическую привлекательность всего округа.

Однако сейчас в лидерах голосования уверенно держатся символы Кавказа: Академическая галерея Пятигорска (430 тысяч голосов) и гора Эльбрус (свыше 330 тысяч голосов).

