Священник запретил класть в гроб телефон и объяснил, почему это опасно

Православная церковь не устанавливает запретов на личные вещи, которые родственники хотят положить в гроб умершего. Об этом этом сообщил священник Александр Ермолин журналу « Фома ». Решение остается за семьей, и оно не влияет на проведение отпевания.

Он уточнил, что бытовые предметы — телефон, сигареты, сменная одежда — не имеют отношения к христианскому прощанию и выглядят неуместно. По словам священника, подобные запреты чаще всего связаны с эзотерическими суевериями и не имеют отношения к церковной традиции.

Обручальное кольцо разрешено оставлять с покойным. Церковь не считает, что такие действия могут повлиять на судьбу живых или умершего.

Священник добавил, что единственное действительно важное действие при прощании — молитва об упокоении. По его словам, она является проявлением любви и поддержкой для умершего.

