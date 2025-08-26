Священника УПЦ с пятью детьми отправили на фронт

В ходе проведения крестного хода в городе Почаев (Тернопольская область) представителями военного комиссариата был задержан многодетный священнослужитель Украинской православной церкви Богдан Матвиев.

Инцидент произошел 25 августа 2025 года, в завершающий день шествия, которое началось в Каменце-Подольском.

Как сообщает Союз православных журналистов, отца Богдана, являющегося клириком Кременчугской епархии и отцом пятерых несовершеннолетних детей, доставили на сборный пункт. Примечательно, что его старший сын в настоящее время проходит службу в зоне боевых действий. По данным источника, священник уже находится на территории ровенского полигона.

Ранее сообщалось о том, что Украинских священников массово отправляют на фронт.